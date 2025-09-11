Como a fortuna de 2º homem mais rico do mundo saltou R$ 538 bi em um só dia

Larry Ellison chegou a ultrapassar Elon Musk na terça-feira e se tornou o homem mais rico do mundo por algumas horas —até o dono do X rapidamente retomar o título. Naquele período, ele superou os US$ 385 bilhões (R$ 2,08 trilhões) de Musk, que voltou a disparar na ponta e agora lidera o ranking de bilionários com US$ 444 bilhões, segundo a lista em tempo real da Forbes.

Por que sua fortuna cresceu tanto?

Mesmo depois de divulgar resultados do primeiro trimestre abaixo das expectativas dos analistas, as ações da Oracle dispararam 38%. O motivo, segundo noticiou a Forbes, foi a projeção da companhia de que a receita com infraestrutura em nuvem —em grande parte voltada para impulsionar inteligência artificial— saltará de US$ 18 bilhões (R$ 97,2 bilhões) para US$ 144 bilhões (R$ 777,6 bilhões) nos próximos quatro anos. Essa área da Oracle compete com gigantes como Microsoft, Amazon e Google, além da jovem CoreWeave, criada há oito anos.

Grande parte do crescimento da Oracle neste trimestre vem justamente de concorrentes que usam a empresa para rodar seus serviços de IA, o que levanta dúvidas sobre quem será um cliente fiel e quem apenas está repassando capacidade excedente para a Oracle. "Vamos construir e operar mais infraestrutura de nuvem do que todos os nossos concorrentes juntos", disse Ellison na teleconferência de resultados de terça. "A Oracle está em todo lugar", finalizou.