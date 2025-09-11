Datas do saque-aniversário do FGTS 2025: saiba quando você pode retirar

Já no modelo tradicional, o saque-rescisão, quem é demitido sem justa causa pode acessar a totalidade do saldo acumulado no FGTS, incluindo a multa de 40%.

Na modalidade aniversário, o valor fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser sacado em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A opção é facultativa e pode ser feita pelo site ou pelo aplicativo do FGTS. É necessário indicar uma conta bancária para depósito, e o crédito ocorre em até 5 dias úteis após a solicitação feita dentro do mês de aniversário.

Também é possível voltar para o saque-rescisão por meio do aplicativo, desde que não exista operação de antecipação ativa. Nesse caso, a mudança só passa a valer no 25º mês depois do pedido.

Cálculo do valor

O montante liberado varia de acordo com uma alíquota progressiva, entre 5% e 50% do saldo total das contas do FGTS, acrescida de uma parcela fixa que depende da faixa em que o valor se enquadra: