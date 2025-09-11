CPMI aprova quebra do sigilo bancário e fiscal do 'Careca do INSS'

A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) instalada no Congresso Nacional para investigar os descontos irregulares nos pagamentos a aposentados e pensionistas aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS".
O que aconteceu
Parlamentares aprovam quebras de sigilo do "Careca do INSS". Antunes é apontado pela PF (Polícia Federal) como figura central nas fraudes em aposentadorias e pensões. Segundo as investigações, ele teria recebido R$ 53,9 milhões de associações envolvidas nos descontos ilegais a aposentados e pensionistas.
CPMI ouve hoje ex-presidente do INSS, José Carlos Oliveira. O depoimento é realizado após a aprovação de centenas de requerimentos para a queda de sigilo bancário e fiscal de empresas, entidades e outros nomes citados nas investigações da PF. Também foram solicitados relatórios ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
Investigação cita Antunes com "epicentro da corrupção ativa". Um dos alvos da Operação Sem Desconto, ele é citado como o responsável por conseguir dados de pensionistas para permitir que as associações realizassem descontos nas folhas de pagamento sem autorização dos segurados.
Antunes teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS. As investigações apontam que ele teria realizado pagamentos diretos e indiretos a ex-diretores do instituto. Os repasses eram muitas vezes realizados no mesmo dia dos recebimentos. Segundo a PF, Antunes mantinha um baixo saldo na conta, o que indica "possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores".
Contexto
CPMI foi instalada após revelação de fraudes no INSS. O colegiado, composto por 16 senadores e 16 deputados, investiga o esquema que foi alvo da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União). As investigações identificaram descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões, com prejuízo estimado de R$ 6,3 bilhões pela cobrança irregular de "mensalidade associativa" sem autorização.
Descontos investigados teriam ocorrido entre 2019 e 2024. A ação, que começou e seguiu por toda a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), seguiu até o governo atual, do presidente Lula (PT). As irregularidades foram apresentadas pela Operação Sem Desconto, deflagrada em abril.
Governo federal se comprometeu a devolver os recursos. Os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos ilegais em seus benefícios do INSS começaram a ser ressarcidos em julho. Para receber, o segurado precisa aderir ao plano de ressarcimento aprovado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Mais de 1,8 milhão aderiram ao acordo.
