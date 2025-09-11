CPMI aprova quebra do sigilo bancário e fiscal do 'Careca do INSS'

Investigação cita Antunes com "epicentro da corrupção ativa". Um dos alvos da Operação Sem Desconto, ele é citado como o responsável por conseguir dados de pensionistas para permitir que as associações realizassem descontos nas folhas de pagamento sem autorização dos segurados.

Antunes teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS. As investigações apontam que ele teria realizado pagamentos diretos e indiretos a ex-diretores do instituto. Os repasses eram muitas vezes realizados no mesmo dia dos recebimentos. Segundo a PF, Antunes mantinha um baixo saldo na conta, o que indica "possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores".

Contexto

CPMI foi instalada após revelação de fraudes no INSS. O colegiado, composto por 16 senadores e 16 deputados, investiga o esquema que foi alvo da PF (Polícia Federal) e da CGU (Controladoria-Geral da União). As investigações identificaram descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões, com prejuízo estimado de R$ 6,3 bilhões pela cobrança irregular de "mensalidade associativa" sem autorização.

Descontos investigados teriam ocorrido entre 2019 e 2024. A ação, que começou e seguiu por toda a gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL), seguiu até o governo atual, do presidente Lula (PT). As irregularidades foram apresentadas pela Operação Sem Desconto, deflagrada em abril.

Governo federal se comprometeu a devolver os recursos. Os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos ilegais em seus benefícios do INSS começaram a ser ressarcidos em julho. Para receber, o segurado precisa aderir ao plano de ressarcimento aprovado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Mais de 1,8 milhão aderiram ao acordo.