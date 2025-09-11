Deflação traz alívio momentâneo, mas ameaça economia no longo prazo

Inflação continua acima da meta. Apesar do recuo, a taxa acumulada do IPCA (5,13% entre setembro de 2024 e agosto deste ano) ainda é superior ao limite da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). A regra determina que a inflação para este ano seja de 3%, com a possibilidade de oscilações de até 1,5 ponto percentual (entre 1,5% e 4,5%).

Nós gostaríamos que a deflação continuasse até que o IPCA chegue mais próximo da meta, o que manteria o mercado mais alinhado com a expectativa de desempenho da economia.

Hélder Santos, professor da Fipecafi

Quando a deflação vira problema

Deflação prolongada prejudica a economia. A queda constante dos preços, cenário que está longe de acontecer no Brasil, pode gerar prejuízos. Esse cenário aumenta a incerteza de empresários e consumidores sobre quais estratégias adotar para aproveitar o recuo da inflação.

Freio no consumo e no crescimento do PIB. Como consequência das reduções desenfreadas e generalizadas, a população tende a dar um passo atrás antes de ir às compras, prejudicando diretamente a oferta de bens e serviços. "[A deflação persistente] cria uma esperança de que os preços vão continuar caindo, gerando uma resistência para novos investimentos e reduzindo o faturamento das empresas", explica Santos.