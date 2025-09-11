Inflação dos EUA ganha força e fica em 0,4% em agosto

A inflação dos Estados Unidos ganhou força no mês de agosto e subiu para 0,4%, ante alta de 0,3% apurada no em julho, segundo dados apresentados pelo Departamento de Trabalho dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Índice de Preços ao Consumidor dos EUA acelera em agosto. A alta de 0,4% do indicador corresponde a um ganho de ritmo em relação ao resultado do mês de julho (0,2%). A taxa é 0,1 ponto percentual acima das expectativas do mercado financeiro (0,3%).

Indicador acumula alta de 2,9% no acumulado em 12 meses. Este é o maior aumento desde janeiro, após ter subido 2,7% no período finalizado em julho.