Receita realiza nova operação contra fraudes no setor de combustíveis

A Receita Federal deu início a uma nova fase da Operação Inflamável, voltada ao combate de irregularidades no recolhimento de tributos por empresas revendedoras de combustíveis. As irregularidades no setor são apontadas como uma estratégia para a lavagem de dinheiro da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

Receita Federal realiza nova fase da Operação Inflamável. A ofensiva mira contribuintes que não se autorregularizaram após terem sido alertados sobre inconsistências em seus pedidos de ressarcimento. Os valores correspondem a inconsistências em créditos tributários de PIS e Cofins por empresas revendedoras de combustíveis.

Fisco analisa mais de 87 mil pedidos de ressarcimento que permanecem irregulares. O primeiro lote já foi concluído, e os demais serão tratados de forma escalonada nos próximos meses. Estima-se que o valor total em análise ultrapasse R$ 1,7 bilhão, com previsão de cobrança superior a R$ 1 bilhão, considerando multas e juros.