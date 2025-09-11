Salário mínimo teve reajuste em 2025; saiba qual o valor do piso nacional

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Apesar de o aumento estar em vigor desde janeiro, o pagamento só foi sentido em fevereiro porque os salários são sempre depositados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a correção passa a aparecer no holerite deste mês.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber no exercício de uma atividade formal. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais pagos pelo governo federal.