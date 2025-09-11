Vendas do comércio crescem 1% em julho, ante o mesmo mês de 2024

O volume de vendas do varejo caiu 0,3% em julho, na comparação com o mês de junho, mostram dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o comércio cresceu 1%.

O que aconteceu

Vendas do comércio mantêm trajetória anual positiva. O avanço de 1% ante julho de 2024 representa o aumento do volume de vendas do varejo pelo quarto mês seguido, segundo a PMC (Pesquisa Mensal do Comércio). No acumulado de 2025, o varejo acumula crescimento de 1,7%.

Crescimento anual foi acompanhado por seis das oito atividades. Figuram entre os destaques na comparação com julho do ano passado as vendas associadas a artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (3,8%), livros, jornais, revistas e papelaria (3,4%), e móveis e eletrodomésticos (3,2%).