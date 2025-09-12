Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário completo de setembro

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Organização dos pagamentos

O cronograma segue o número final do NIS (Número de Identificação Social), que consta no cartão do beneficiário.

Os depósitos são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.