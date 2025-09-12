Carteira Nacional do Professor: como emitir documento e quais os benefícios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem a lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), ou Carteira Nacional do Professor. O documento é destinado a professores da educação básica e superior, das redes pública e privada.

O que aconteceu

A carteirinha dá direito a meia-entrada em eventos, além de desconto de 15% em diárias de hotéis e outras vantagens. Segundo a lei, 'os objetivos da carteira são identificar professores; promover sua valorização e reconhecimento; e facilitar o acesso às prerrogativas decorrentes da sua condição'.

O documento será emitido a partir de outubro pelo Ministério da Educação (MEC). A Carteira Nacional do Professor tem validade de dez anos em todo o território nacional e status de documento oficial.