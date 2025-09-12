Assine UOL
Economia

Carteira Nacional do Professor: como emitir documento e quais os benefícios

Colaboração para o UOL
Imagem
Imagem: Getty Images

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem a lei que cria a Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), ou Carteira Nacional do Professor. O documento é destinado a professores da educação básica e superior, das redes pública e privada.

O que aconteceu

A carteirinha dá direito a meia-entrada em eventos, além de desconto de 15% em diárias de hotéis e outras vantagens. Segundo a lei, 'os objetivos da carteira são identificar professores; promover sua valorização e reconhecimento; e facilitar o acesso às prerrogativas decorrentes da sua condição'.

O documento será emitido a partir de outubro pelo Ministério da Educação (MEC). A Carteira Nacional do Professor tem validade de dez anos em todo o território nacional e status de documento oficial.

Muitas vezes, o professor chegava pra mim e dizia: 'ministro, às vezes, quando eu vou ao cinema, e que tenho que provar que sou professor, para garantir a meia-entrada, tenho que levar o meu contracheque impresso na mão', ou o holerite, como algumas pessoas conhecem. Portanto, a carteira nacional docente brasileira vai ser uma forma de reconhecer Camilo Santana, ministro da Educação, durante evento de sanção do projeto de lei, no Palácio do Planalto

Como emitir a Carteira Nacional do Professor

  1. Faça o cadastro no site do Programa Mais Professores para o Brasil;
  2. O acesso é feito com login Gov.br, com CPF e senha cadastrados;
  3. Ao se cadastrar, o professor deve indicar o tipo de vínculo de docência, município e unidade de federação onde atua;
  4. As informações serão verificadas por meio das bases de dados do governo federal, como Receita Federal do Brasil e Censo Escolar;
  5. O prazo de emissão da nova carteira dependerá da disponibilidade dessas informações.

Quais os benefícios?

  • Descontos em eventos culturais, como cinemas, teatros e shows
  • Abatimentos de 15% no valor da diária dos hotéis associados
  • Acesso a cartão de crédito pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil sem cobrança de anuidade

Documento oficial

A Carteira Nacional Docente do Brasil possui os seguintes dados de identificação pessoal: nome completo; Cadastro de Pessoa Física (CPF); filiação; data e local de nascimento; e órgão ou instituição de ensino onde o professor atua, com indicação da unidade da Federação. Além disso, apresenta um código de barras bidimensional, no padrão QR Code.

Continua após a publicidade

Além disso, haverá também uma foto do titular do documento no formato 3x4. A CNDB será emitida pelo MEC e poderá ser solicitada em formato digital e físico.

Por que o advogado pode ter a carteira, por que o médico pode ter a carteira, por que o engenheiro pode ter a carteira e o professor não pode ter uma carteira bonita para reconhecer o papel desse profissional? Portanto, a partir de hoje, com essa sanção, vamos garantir que todo o professor, que tenha vínculo com alguma instituição, seja do ensino fundamental, ensino médio, da universidade ou instituto federal, ele vai ter a garantia dessa carteira nacional docente, por lei Camilo Santana, ministro da Educação, durante evento de sanção do projeto de lei, no Palácio do Planalto

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.