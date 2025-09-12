Assine UOL
Investimentos em mídia no Brasil alcançam R$ 11,9 bi no 1º semestre de 2025

Renato Pezzotti
Colaboração para o UOL, em Piracicaba (SP)
Os investimentos em publicidade no Brasil chegaram a R$ 11,93 bilhões no 1º semestre deste ano, segundo o estudo Cenp-Meios, produzido pelo Cenp (Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário). Os números cresceram 12,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Os desembolsos em internet continuam à frente, em números absolutos, do que os realizados em TV aberta - veja, abaixo, a tabela completa.

Os dados são do levantamento realizado com 327 agências brasileiras que reportaram sua movimentação ao Cenp. O sistema conta com verificação independente da KPMG.

Confira como ficou dividido o investimento publicitário no 1º semestre de 2025:

  • Internet: R$ 4,80 bilhão (40,2% do total)
  • Televisão aberta: R$ 3,98 bilhões (33,3% do total)
  • Mídia exterior: R$ 1,42 bilhão (11,9% do total)
  • Televisão por assinatura: R$ 1,05 bilhão (9% do total)
  • Rádio: R$ 444 milhões (3,7% do total)
  • Jornal: R$ 157 milhões (1,3% do total)
  • Revista: R$ 32,8 milhões (0,3% do total)
  • Cinema: R$ 33,0 milhões (0,3% do total)
  • Total: R$ 11,93 bilhões

Os resultados demonstram a vitalidade da publicidade brasileira. Isso reforça o papel estratégico do setor como motor da economia e como um vínculo de confiança que conecta marcas, veículos, elos digitais e consumidores.
Luiz Lara, presidente do Cenp

Melissa Vogel assumirá posto de Luiz Lara como presidente do Cenp no ano que vem

Entidade terá novo comando em 2026

O Cenp, aliás, terá novo comando a partir de 2026: depois de dois mandatos seguidos, Luiz Lara, que também é chairman da Lew'LaraTBWA, deixará a presidência da entidade em março de 2026. Melissa Vogel, ex-presidente da Kantar e do IAB Brasil, assumirá seu posto e será a primeira mulher a presidir o conselho - seu nome ainda deverá ser submetido ao Conselho Superior da entidade.

Insights do Brand Disruption 2025

Os números foram divulgados nesta semana, a mesma do AdTech & Branding 2025, um dos maiores eventos de publicidade digital do país, realizado pelo IAB Brasil.

A entidade aproveitou o evento, que aconteceu em São Paulo, para divulgar a edição deste ano do Brand Disruption, estudo que reúne cases, dados e projeções sobre creator economy, vídeo digital, áudio digital, DOOH e retail media. O foco do relatório deste ano é mostrar como as ferramentas de inteligência artificial têm impactado a publicidade digital.

Segundo o documento, 98% dos influenciadores e criadores de conteúdo utilizam a tecnologia como suporte criativo ? além disso, mais de um terço deles recorrem às ferramentas de IA para geração de ideias.

O relatório também aponta que nos EUA, 22% dos anúncios em vídeo em 2024 já eram produzidos ou ajustados por IA, proporção que deve chegar a quase 40% até 2026.

Além disso, o vídeo segue como recurso essencial na jornada de compra: mais de 70% dos consumidores pesquisam em canais digitais antes de adquirir um produto e, entre eles, 55% utilizam o formato como ferramenta de decisão.

Campanha da semana

O CVV aproveitou o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10/09) para fortalecer a divulgação da iniciativa #1emcada6. A ação transformou a estatística de que uma em cada seis pessoas no Brasil já pensou seriamente em tirar a própria vida em rostos para ampliar a conversa sobre saúde mental. No ambiente digital, a ação contou com nomes como Luísa Sonza, João Guilherme, João Vicente e Susana Vieira, entre mais de 100 pessoas. A ação também ocupou espaços físicos dentro de algumas das maiores favelas brasileiras, como Paraisópolis e Heliópolis.
Conar I
As redes sociais da Meta (Facebook e Instagram) passarão a fazer parte do Conar (o Conselho de Autorregulamentação Publicitária). Em comunicado, Conrado Leister, vice-presidente e diretor-geral da Meta no Brasil, ressaltou que o movimento 'reforça a relação de longa data entre a big tech e o Conar' e o 'compromisso com as boas práticas do mercado publicitário brasileiro'.

Conar II
Em outro movimento, o Conar também anunciou um acordo com a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), órgão do Ministério da Fazenda. Com a parceria, a SPA espera 'identificar anúncios que infrinjam as regras' com agilidade, para facilitar a atuação da secretaria no combate às práticas ilegais em promoções comerciais e o combate mais efetivo aos sites ilegais.

