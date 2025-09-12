Investimentos em mídia no Brasil alcançam R$ 11,9 bi no 1º semestre de 2025

Insights do Brand Disruption 2025

Os números foram divulgados nesta semana, a mesma do AdTech & Branding 2025, um dos maiores eventos de publicidade digital do país, realizado pelo IAB Brasil.

A entidade aproveitou o evento, que aconteceu em São Paulo, para divulgar a edição deste ano do Brand Disruption, estudo que reúne cases, dados e projeções sobre creator economy, vídeo digital, áudio digital, DOOH e retail media. O foco do relatório deste ano é mostrar como as ferramentas de inteligência artificial têm impactado a publicidade digital.

Segundo o documento, 98% dos influenciadores e criadores de conteúdo utilizam a tecnologia como suporte criativo ? além disso, mais de um terço deles recorrem às ferramentas de IA para geração de ideias.

O relatório também aponta que nos EUA, 22% dos anúncios em vídeo em 2024 já eram produzidos ou ajustados por IA, proporção que deve chegar a quase 40% até 2026.

Além disso, o vídeo segue como recurso essencial na jornada de compra: mais de 70% dos consumidores pesquisam em canais digitais antes de adquirir um produto e, entre eles, 55% utilizam o formato como ferramenta de decisão.