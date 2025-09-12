Crédito do Trabalhador: posso pedir empréstimo consignado do FGTS?

O desconto das parcelas é feito de maneira automática pelo eSocial, respeitando o limite de até 35% do salário mensal. Segundo o governo, isso torna possível oferecer taxas mais baixas do que as praticadas em empréstimos consignados convencionais. Depois de contratar, o acompanhamento do pagamento pode ser feito diretamente no aplicativo.

É possível usar até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, até 100% da multa rescisória pode ser direcionada à quitação da dívida. A troca de emprego, desde que dentro do regime CLT, não interfere no contrato já firmado.

A coordenação do programa será feita pelo Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por sugerir regras e definir o limite máximo de juros.

Quem já possui empréstimo com desconto em folha pode migrar para essa nova modalidade desde 25 de abril. Um dos objetivos principais é oferecer crédito mais acessível e reduzir o risco de superendividamento.

Essa alternativa é especialmente útil para pagar dívidas de alto custo, como o rotativo do cartão de crédito, o cheque especial ou empréstimos do tipo CDC. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), em situações de emergência e falta de reserva financeira, esse tipo de crédito é mais adequado do que outras opções do mercado.

Por outro lado, a especialista alerta que ele não é indicado para aposentados que ainda trabalham e já têm margem consignável pelo benefício do INSS, pois, nesse caso, o empréstimo consignado do INSS costuma oferecer juros mais baixos que o consignado via CLT.