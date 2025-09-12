Dólar e Bolsa recuam com novas sanções de Trump no radar

Em meio aos primeiros negócios do dia, a queda nas ações do setor bancário se destacam. As ações ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3, com direito a voto) caem 1,31%. Assim como as ordinárias e preferenciais do Bradesco (BBDC4, com prioridade no recebimento de dividendos) que tombam 1,03% e 0,88%, respectivamente. No Itaú tanto a ordinária como a preferencial (ITUB3 e ITUB4) recuam 1,06% e 1,24%. O movimento é seguido pelo Santander (SANB3 e SANB4), com queda de 0,87% e 1,18%, e as Units, cesta de ordinárias e preferenciais do BTG (BPAC11), que cedem 0,67%.

O mercado repercute hoje a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de condenar, por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus ligados ao núcleo central da trama. Por quatro votos a um, a Primeira Turma do STF sentenciou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por cinco crimes, além de mantê-lo inelegível até 2060. A decisão amplia o clima de instabilidade política e pode provocar volatilidade nos ativos domésticos, especialmente em um ambiente já sensível a riscos fiscais e institucionais.

No exterior, a reação dos Estados Unidos também causa receio entre os investidores. O atual presidente norte-americano, Donald Trump, disse estar "surpreso" com a decisão do STF e comparou o caso ao processo que enfrenta internamente. Já o secretário de Estado, Marco Rubio, classificou a condenação como "perseguição política" e afirmou que os EUA responderão "à altura", sem detalhar quais medidas podem ser tomadas. As declarações de Washington adicionam uma camada de tensão diplomática que pode influenciar o comportamento do investidor estrangeiro no curto prazo, especialmente em um momento de forte saída de capital do país.