Próximo pagamento do INSS: veja calendário de depósitos em setembro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá a ordem do número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade no cronograma.

Como será o pagamento

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já os segurados com renda superior ao piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensais. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.