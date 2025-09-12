Minha Casa, Minha Vida: governo anuncia 918 novas moradias em 10 estados

O Governo Federal, através do Ministério das Cidades, autorizou nesta sexta-feira a contratação de 918 moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida, na modalidade Rural.

O que aconteceu

A modalidade Rural é destinada a famílias residentes em áreas rurais com renda bruta anual de até R$ 120 mil. Segundo a pasta, as propostas foram apresentadas por entidades comunitárias e associações rurais que organizam e representam as famílias beneficiadas.

Serão beneficiadas centenas de famílias de dez estados: