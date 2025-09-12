Ferrari, réplica de F1: o que a PF achou nas buscas contra 'Careca do INSS'

Outro bem apreendido foi uma réplica de um carro de Fórmula 1. A escultura é uma reprodução do carro da McLaren pilotado por Ayrton Senna, que ficou na equipe britânica de 1988 a 1993.

A PF também apreendeu relógios e quantias em dinheiro vivo. A Operação Cambota cumpriu dois mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca contra suspeitos do envolvimento no esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

"Careca do INSS" foi um dos detidos na operação. Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado pela PF (Polícia Federal) como figura central nas fraudes em aposentadorias e pensões. Segundo as investigações, ele teria recebido R$ 53,9 milhões de associações envolvidas nos descontos ilegais a aposentados e pensionistas. Ele foi preso em Brasília.

Alvos da operação teriam tentado atrapalhar as investigações. Segundo a PF, os mandados do desdobramento da ação apuram os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados.

Ação foi autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A autorização estabelece o cumprimento dos mandados nos estados de São Paulo e no Distrito Federal. Ontem, Antunes e outros suspeitos de envolvimento no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas tiveram seus sigilos bancário e fiscal quebrados pela CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS.

Operação localizou veículos de luxo e dinheiro em espécie. Foram encontrados nas residências dos alvos uma Ferrari vermelha e uma réplica da McLaren dirigida pelo por Ayrton Senna no ano em que conquistou o tricampeonato mundial de Fórmula 1 (1991). Também foram localizadas pilhas de dinheiro e inúmeros relógios.