PF prende 'Careca do INSS" e empresário por fraudes contra aposentados

Alvos da operação teriam tentado atrapalhar as investigações. Segundo a PF, os mandados do desdobramento da ação apuram os crimes de impedimento ou embaraço de investigação de organização criminosa, dilapidação e ocultação de patrimônio, além da possível obstrução da investigação por parte de alguns investigados.

Ação foi autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A autorização estabelece o cumprimento dos mandados nos estados de São Paulo e no Distrito Federal. Ontem, Antunes e outros suspeitos de envolvimento no esquema de fraudes contra aposentados e pensionistas tiveram seus sigilos bancário e fiscal quebrados pela CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS.

Operação localizou veículos de luxo e dinheiro em espécie. Foram encontrados nas residências dos alvos uma Ferrari vermelha e uma réplica da McLaren dirigida pelo por Ayrton Senna no ano em que conquistou o tricampeonato mundial de Fórmula 1 (1991). Também foram localizadas pilhas de dinheiro e inúmeros relógios.

Quem é o 'Careca do INSS'

Investigação cita Antunes como "epicentro da corrupção ativa". Um dos alvos da nova fase da Operação Sem Desconto, ele é citado como o responsável por conseguir dados de pensionistas para permitir que as associações realizassem descontos nas folhas de pagamento sem autorização dos segurados.

Antunes teria repassado R$ 9,3 milhões a servidores do INSS. As investigações apontam que ele teria realizado pagamentos diretos e indiretos a ex-diretores do instituto. Os repasses eram muitas vezes realizados no mesmo dia dos recebimentos. Segundo a PF, Antunes mantinha um baixo saldo na conta, o que indica "possível urgência em dificultar o rastreamento dos valores".