Setor de serviços cresce pelo 16º mês seguido e alcança recorde histórico

Avanço de julho foi acompanhado por três das cinco atividades. Com o crescimento de 50,6% dos tipos de serviços investigados pelo IBGE, os destaques na comparação anual ficaram por conta dos setores de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (4,1%) e de informação e comunicação (4,6%).

Volume de atividades turísticas apresentou expansão de 3,3%. O resultado corresponde ao 14º resultado positivo seguido ante o mesmo período do ano anterior. A alta foi impulsionada, principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de transporte aéreo de passageiros, serviços de bufê e serviços de reservas relacionados a hospedagens.

Outros serviços (-2%) e os serviços prestados às famílias (-1,8%) recuam. Os ramos com variações negativas no mês foram pressionados pela menor receita vinda de atividades auxiliares dos serviços financeiros; coleta de resíduos não perigosos de origem doméstica, urbana ou industrial; corretoras de títulos e valores mobiliários e administração de cartões de crédito. No caso das famílias, o recuo partiu dos restaurantes.

Análise mensal

Serviços prestados avançaram pelo sexto mês seguido. Na comparação com o mês de junho, o setor avançou 0,3%. A alta no mês se deve ao crescimento de três das cinco atividades investigadas, com destaque para informação e comunicação, que expandiu 1%. Rodrigo Lobo, gerente da PMS, explica que o crescimento foi resultado do comportamento positivo das telecomunicações (+0,7%) e dos serviços de tecnologia da informação (+1,2%).

Serviços prestados às famílias avançam 0,3% em julho. O crescimento recupera parte da acumulada entre abril e junho (-1,9%). Também tiveram desempenho positivo as atividades relacionadas a serviços profissionais, administrativos e complementares (0,4%), crescimento registrado após a estabilidade no fechamento do primeiro semestre.