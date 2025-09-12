Investigado em fraudes do INSS, Nelson Wilians é defensor da viúva de Gugu

No Instagram, acumula 1,5 milhão de seguidores. Na rede social, compartilha um estilo de vida luxuoso, incluindo fotos de sua mansão e de seus carros de luxo, de marcas como Ferrari e Rolls-Royce. Ele foi capa da revista Forbes Brasil em junho de 2024 e assina uma coluna na publicação.

É casado com Anne Carolline Wilians, também é sócia no NWADV e fundadora do Instituto Nelson Wilians. O instituto promove programas de educação para jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade. Anne esteve envolvida no lançamento da iniciativa Justiceiras, com uma força-tarefa online de voluntárias de várias áreas para proteção e defesa da mulher durante a pandemia. O casal tem quatro filhos: Ben, Adam, Athina e Helena.

Um dos casos mais conhecidos é a disputa pela herança do apresentador Gugu Liberato, morto em 2019. Willians representa Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos de Gugu, João Augusto e as gêmeas Marina e Sofia. Excluída do testamento, ela quer o reconhecimento de uma união estável com o apresentador, o que garantiria parte da herança. O caso tem gerado grande repercussão, especialmente porque, além de Rose, outras pessoas, incluindo sobrinhos e até outros possíveis filhos biológicos de Gugu, estão envolvidas em disputas jurídicas pelo patrimônio, estimado em mais de R$ 1 bilhão.

Entenda o caso

Nome do advogado aparece em investigações que apuram fraudes contra beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) indicaram movimentações financeiras suspeitas envolvendo cerca de R$ 4,3 bilhões entre 2019 e 2024. Parte desses valores teria sido repassada a empresários já presos na operação.

Operação de hoje um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS. Buscas foram realizadas pela PF na casa e no escritório dele, em Brasília. Foram encontradas esculturas e obras de arte, que serão avaliadas. A Operação Cambota cumpriu dois mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca contra suspeitos do envolvimento no esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.