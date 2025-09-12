Salário mínimo em 2025: confira o valor atual do piso nacional

O novo salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

Por que só em fevereiro?

Embora o aumento esteja em vigor desde janeiro, os salários são pagos sempre no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a correção aparece apenas no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo representa a remuneração mais baixa que um trabalhador pode receber legalmente em atividades formais. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, sociais e trabalhistas pagos pelo governo federal.