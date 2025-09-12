Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário de liberações

No modelo convencional do FGTS (saque-rescisão), o empregado demitido sem justa causa recebe todo o saldo do fundo, além da multa de 40%, quando aplicável.

O saque-aniversário fica acessível já no primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador, com prazo de até 60 dias para retirada.

Como aderir à modalidade?

A escolha pelo saque-aniversário é facultativa e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. O trabalhador precisa informar uma conta bancária para o depósito. De acordo com a Caixa, o valor é liberado em até cinco dias úteis após o pedido, caso seja feito no mês de aniversário.

Também é possível, pelo app, voltar para o saque-rescisão, desde que não haja antecipação de valores contratada. Nesse caso, o retorno só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Qual o valor do saque-aniversário?

O montante liberado depende de uma alíquota que varia entre 5% e 50%, aplicada sobre o total dos saldos no FGTS, acrescida de uma parcela adicional conforme a faixa do saldo acumulado.