Kabum? Duolingo? Estudo aponta marcas com maior crescimento no Instagram

Um estudo do HypeAuditor analisou as marcas que tiveram maior crescimento no número de seguidores em seus perfis no Instagram no último ano.

E a campeã não é nenhuma daquelas que mais fazem barulho nas redes sociais, como Kabum ou Duolingo. A primeira colocada é a Growth Supplements, com o seu perfil @somostodosatletas. A marca, que tem 5,6 milhões de seguidores, viu sua base crescer mais de 50% no último ano.

O top 5 é completado por Shein Brasil, Netflix Brasil, Pichau (e-commerce de games) e Kabum - veja a tabela com os 10 primeiros abaixo.