Antes dos 35: quem são os franceses que viraram bilionários de IA

Arthur Mensch, Timothée Lacroix e Guillaume Lample, fundadores da Mistral AI, entraram para a lista da Bloomberg como os primeiros bilionários de inteligência artificial da França, todos com menos de 35 anos.

Quem são

Arthur Mensch, 31 anos, é CEO da Mistral AI. De acordo com seu perfil no LinkedIn, é formado em ciências da computação pela Escola Polytechnique, fez doutorado em machine learning (aprendizado de máquina, em tradução livre) e trabalhou no Google DeepMind antes de empreender.

Timothée Lacroix, 32, é o CTO. Ex-Meta, também estudou ciências da computação na Escola Normale Supérieure e liderou pesquisas em grandes modelos de linguagem.