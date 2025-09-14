Governo abre mercados, mas preços internacionais salvam Brasil do tarifaço

Intensificada agora, a conquista de mercados começou a crescer em 2023. Entre janeiro daquele ano e agosto de 2025, o agro ganhou 410 mercados em 69 países e três blocos. Entre 2018 e 2022, foram 248 em 33 países, um resultado explicado parcialmente pela pandemia, quando as relações internacionais diminuíram. Só entre abril e agosto deste ano foram abertos 77, o mesmo que em 2021.Abrir mercados no exterior não é tarefa fácil. Primeiro são necessárias negociações diplomáticas entre autoridades de governos e representantes de setores comerciais. Desses encontros saem exigências técnicas, como certificações de qualidade, normas de segurança alimentar, padrões ambientais e sanitários. Também são discutidas regras aduaneiras, como tarifas alfandegárias e licenças de exportação. Depois, os produtos são registrados em agências reguladoras, como a Anvisa brasileira. Quando os acordos bilaterais ou regionais são finalmente assinados, as empresas ainda precisam fechar contratos, preparar a logística e a redes de distribuição.

Mas nem todo mercado aberto este ano foi remédio ao tarifaço. "Leva menos de um ano para abrir se houver interesse mútuo. Se for acordo de livre comércio, leva até cinco. Acordo sanitário de produto específico é mais rápido", explicou ao UOL Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil.

Produtos que mais ganharam mercado

A estrela tem sido os bovinos. Foram cinco mercados abertos para a carne de boi em 2023, enquanto no ano seguinte outros diferentes produtos com essa origem ganharam espaço, como extrato de carne, colágeno e sêmen bovino.

Em 2025, a carne de boi se destacou. Foram doze mercados abertos. Mas não foram as únicas vendas relacionadas ao setor: bovinos vivos (6), soro fetal (5) e sêmen bovino (3) também ganharam mercados. O mesmo aconteceu com carnes de aves (7), de porco (3) e pescados (3).