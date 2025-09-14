Pauta antidiversidade de Trump chega ao país e afeta empregabilidade trans

"Ao menos 15% das empresas brasileiras pesquisadas deram dois ou três passos para trás em relação às políticas que vinham fazendo até então", afirma a pesquisadora e diretora da To.Gather, Erika Vaz. "Boa parte dessas companhias especulava reduzir ações voltadas ao público, e, entre as que disseram que reduziram ações e investimentos, a maioria era brasileira."

"A pesquisa também revelou que existe um universo de apenas 1% de pessoas trans entre os funcionários das companhias analisadas e que somente 0,2% das empresas tem pessoas trans em cargos de chefia." Dados da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) e de outras organizações LGBTQIAP+ estimam o universo de pessoas trans entre 2 a 3% da população brasileira (entre 4 a 6 milhões). O dado sugere que a maior parte da população trans vive sem emprego formal, muitas vezes em situação de vulnerabilidade.

"O que está acontecendo é uma reação organizada", afirma a deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), que acompanha dados de empregabilidade de pessoas trans desde quando era vereadora em São Paulo. "Trump fez da diversidade e do ESG inimigos ideológicos, de vida. O mais grave é ver empresas brasileiras, que não sofrem pressão da matriz americana, recuando também."

O Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, um grupo que reúne 158 empresas de grande porte para incentivar políticas da iniciativa privada para esse público no Brasil, também sentiu o baque. "Google, Meta e Mastercard já deixaram o Fórum", comenta Reinaldo Bulgarelli, educador que criou a organização em 2013. "O crescimento do Fórum foi constante, mesmo em um contexto desfavorável. Mas, em 2023, o crescimento parou devido ao retrocesso da agenda LGBT nos EUA e no Brasil."

Os benefícios específicos para pessoas trans que as companhias vêm oferecendo — e que as americanas deixaram de conceder ao público — incluem apoio psicológico durante a transição, retificação de nome e tratamento hormonal. Outras iniciativas para readequação de gênero, incluindo cirurgia do pomo de adão e tireoplastia para remodular a voz, mamoplastia de aumento, mastectomia e licença parental especial para casais homoafetivos, bem como banheiros inclusivos e criação de código de conduta e canais de denúncia, são outros exemplos citados por Bulgarelli.

O professor de psicologia Edson Corsi, da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Goiás, afirma que a hostilidade contra pessoas trans no ambiente de trabalho lidera o ranking das queixas desse público no seu consultório. "Há uma dificuldade no acolhimento daquilo que é novo, que é diferente em qualquer ambiente, especialmente em empresas", comenta Corsi.