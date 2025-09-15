'Brasil ficará mais atraente com corte de juros nos EUA', diz Amanda Klein

A colunista do UOL Amanda Klein vê que, após a condenação de Jair Bolsonaro, o mercado volta-se ao exterior, focando em possível corte de juros pelo Fed; movimento pode atrair capital estrangeiro ao Brasil e abrir espaço para arbitragem de taxas. A análise foi feita no Mercado Aberto, do Canal UOL.

À medida que o horizonte clareia depois do julgamento do STF e as condenações duras de Jair Bolsonaro [...] o mercado se volta sobretudo para o Fed. Nos Estados Unidos, já é dado como certo que o Banco Central americano finalmente vai cortar juros em 0,25 ponto percentual. Amanda Klein