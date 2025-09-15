Calendário de pagamentos do Bolsa Família: veja datas em setembro

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm calendário definido, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como funciona o cronograma

O pagamento é organizado de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Os valores são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.