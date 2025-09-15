Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, respeitando o limite de até 35% do salário mensal. De acordo com o governo, isso permite oferecer juros menores do que os praticados no consignado tradicional. Após a contratação, o acompanhamento das prestações pode ser feito pelo próprio aplicativo.

É possível utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, toda a multa rescisória (100%) pode ser direcionada para liquidar a dívida. A troca de emprego dentro da CLT não altera os contratos em andamento.

A administração do programa caberá ao Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por propor normas e definir limites de juros.

Quem já tem empréstimo com desconto em folha pode transferir o contrato para essa nova linha desde 25 de abril. Um dos principais objetivos do projeto é reduzir o risco de superendividamento.

Essa alternativa pode ser interessante para quitar dívidas mais caras, como as do cartão de crédito rotativo. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), esse crédito também pode ser usado para resolver pendências no cheque especial ou em empréstimos pessoais do tipo CDC. "Em situações de emergência e falta de reserva financeira, essa modalidade tende a ser mais adequada do que outras disponíveis no mercado", afirma.

No entanto, o recurso não é o mais indicado para aposentados que continuam trabalhando e já utilizam margem consignável pelo INSS. "Nesses casos, o consignado vinculado à aposentadoria costuma ser mais vantajoso, pois oferece taxas mais baixas que o consignado CLT", ressalta a especialista.