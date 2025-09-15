Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário de liberação

Já no formato tradicional (saque-rescisão), quem é dispensado sem justa causa pode sacar todo o saldo do FGTS, além da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser retirado em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A escolha por essa modalidade é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para recebimento do valor, que é liberado em até 5 dias úteis quando a solicitação ocorre no mês de aniversário, segundo a Caixa Econômica Federal.

Caso o trabalhador queira voltar ao saque-rescisão, também é possível solicitar pelo aplicativo, desde que não exista contrato de antecipação ativo. Entretanto, a mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Valor do saque-aniversário

O montante liberado varia conforme o saldo das contas do trabalhador no FGTS, sendo calculado por uma alíquota de 5% a 50%, somada a uma parcela fixa, de acordo com a faixa de saldo.