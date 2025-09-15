Dólar cai a R$ 5,32, e Bolsa sobe à espera das decisões de Fed e Copom

A queda da divisa reflete as expectativa pelo corte de juros nos Estados Unidos. O Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) divulga nesta quarta-feira (17) sua decisão sobre o futuro da política monetária no país, enquanto o mercado já aumenta as apostas de pelo menos três cortes de juros de setembro até dezembro. A expectativa é de que o Fed reduza nesta semana a taxa básica em 0,25 ponto percentual, levando o intervalo atual de 4,25%-4,50% para 4,00%-4,25%.

A decisão é vista como positiva para ativos de risco, como o mercado de renda variável. Com juros menores nos EUA, os títulos do Tesouro americano se tornam menos atrativos, o que pode impulsionar o fluxo de capital para mercados emergentes como o Brasil, favorecendo o câmbio e a Bolsa.

Bolsa abre em alta

Em movimento oposto ao dólar, o Ibovespa abriu o dia em alta. O principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 0,58%, aos 143.092 pontos, às 10h57.

O movimento positivo do índice é turbinado pelo avanço da maior parte dos papéis de grandes companhias, as chamadas blue chips. As ações dessas companhias são conhecidas por apresentarem resultados operacionais robustos, divisão de lucros e, principalmente, grande procura e, assim, liquidez (facilidade de compra e venda). É o caso das preferenciais da Petrobras (PETR4, com prioridade no recebimento de divididendos) que avança 0,29%, as ordinárias da Vale (VALE3, com direito a voto) com alta de 0,26%, as preferenciais do Itaú (ITUB4), avanço de 0,24% e as preferenciais Bradesco (BBDC4), alta de 0,77%.

Ações cíclicas domésticas, papéis de empresas brasileiras que dependem diretamente do desempenho da economia do país e do consumo interno, também lideram as altas. Os papéis ordinários da Eletrobras (ELET3) sobem 3,17%, entre as maiores altas do dia; assim como Magazine Luiza (MGLU3) com alta de 3,05% e Cogna (COGN3), avanço de 3,08%. Esse tipo de ação tende a se valorizar quando os juros futuros recuam, já que a expectativa de crédito mais barato e atividade econômica mais aquecida favorece diretamente setores dependentes da renda e do consumo das famílias.