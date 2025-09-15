Quais investimentos de renda fixa são melhores quando economia desacelera?

A economia brasileira está se desacelerando. Hoje, o Banco Central divulgou a leitura de julho do seu IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), que antecipa o desempenho do PIB (Produto Interno Bruto): o indicador recuou pelo terceiro mês consecutivo. Nesse cenário, aumentam as apostas de que o Banco Central vai reduzir as taxas de juros. Por ora, a maior parte das projeções do mercado é de um corte da taxa Selic — que está atualmente em 15% ao ano — em janeiro, mas, como os investidores costumam se antecipar aos eventos, já é hora de reavaliar as aplicações de renda fixa para conseguir manter um nível adequado de rentabilidade.

De forma geral, quando a atividade econômica esfria e os juros caem, os investimentos pós-fixados atrelados ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que é baseado na Selic, ficam menos atraentes. Os prefixados ainda oferecem um rendimento vantajoso porque são vinculados às taxas vigentes — afinal, as expectativas de queda dos juros podem ou não se confirmar.

Entre as opções prefixadas, as mais vantajosas são os títulos públicos (Tesouro Direto) que têm vencimentos mais distantes e que pagam, agora, pelo menos 7% mais o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) ao ano, segundo os especialistas. A indexação à inflação protege a carteira contra a perda do poder de compra ao longo do tempo. No entanto, quanto mais longo é o prazo de um título de dívida, mais difícil fica prever o seu desempenho.