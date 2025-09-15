Horário de verão vai voltar em 2025? Entenda qual é o cenário atual

Também em julho, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou à TV Globo que a decisão sobre o horário de verão deveria sair até setembro. "Torcemos para que não precise, mas é só uma análise a ser feita no momento adequado, normalmente no final de agosto, início de setembro", declarou na época. A questão, contuo, segue oficialmente sem desfecho.

A falta de potência na geração de energia é o principal motivo apontado para reavaliação. Existe uma sobrecarga nos horários de maior consumo de energia, geralmente entre 18h e 21h. O horário de verão pode garantir uma folga de até 2 GW (gigawatts) de potência ao SIN (Sistema Interligado Nacional), segundo alerta da ONS.

A avaliação atual também considera fatores como os níveis de chuva, que interferem a geração nas hidrelétricas. Ainda de acordo com a ONS, a medida pode contribuir para ampliar o uso de energia solar e eólica e aliviar a demanda nos horários de pico.

A decisão final caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caso seja adotado, o horário de verão deve vigorar entre os meses de outubro e fevereiro, ainda sem datas definidas.

O horário de verão foi suspenso em 2019, no governo de Jair Bolsonaro. Naquele ano, estudos indicaram que o gasto energético havia diminuído com a mudança nos padrões de consumo da população.

O que diz o MME

O Ministério de Minas e Energia (MME) informa que o tema é permanentemente avaliado pela Pasta. A análise de 2025 busca avaliar os resultados dos estudos prospectivos ligados ao atendimento do pico de demanda de energia para suprir a carga de forma coordenada, considerando o comportamento da geração não despachável das usinas solares e fotovoltaicas.