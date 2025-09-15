Prévia do PIB encolhe 0,5% em julho, 3º mês seguido de queda, mostra BC

Comparações com o ano passado permanecem positivas. Segundo o indicador, o nível da atividade econômica em julho é 1,1% maior do que o verificado no mesmo mês do ano passado. No acumulado em 12 meses, a alta é de 3,5%, segundo a prévia do Banco Central.

Queda no trimestre finalizado em julho alcança 1%. O desempenho é ocasionado pela sequência negativa entre os meses de maio e julho. No acumulado deste ano, o IBC-Br registra crescimento de 2,9%, com avanço de todos os grandes setores analisados.

Resultado negativo foi puxado pela queda da indústria. Os dados do IBC-Br mostram que o setor recuou 1,1% em julho, de 105,7 para 104,5 pontos. O desempenho negativo também foi acompanhado pelos ramos da agropecuária (-0,8%), de 123 para 122 pontos, e dos serviços (-0,2%), de 108,7 para 108,4 pontos.

Retração de atividade reflete elevado patamar da taxa de juros. O crescimento mais lento da "prévia do PIB" surge em meio à manutenção da taxa Selic a 15% ao ano, o maior nível desde 2006.

O aumento dos juros é considerado prejudicial à produção. Isso acontece porque as taxas elevadas tornam o dinheiro e o crédito mais caros, representando um freio no consumo e na atividade econômica com o intuito de inibir o avanço da inflação.

O que é o IBC-Br

Indicador é calculado a partir de uma base similar à do IBGE. Com divulgações mensais, a coleta de dados do Banco Central é classificada como a "prévia do PIB" por antecipar o andamento da atividade econômica. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apresenta os dados sobre o desempenho da economia apenas a cada período de três meses.