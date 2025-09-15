Leilão do Santander tem lojas e galpões em 4 estados a partir de R$ 275 mil

O Santander promove um leilão de dez imóveis comerciais distribuídos entre quatro estados do Brasil: Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

O que aconteceu

O certame reúne de lojas a galpões de grande porte. Os lances estão abertos e os interessados poderão se habilitar até o dia 8 de outubro, às 10h (de Brasília), por meio da plataforma online da Frazão Leilões.

O lote mais acessível está localizado no bairro Brás, em São Paulo (SP). A loja, com 26,49 m² de área privativa, e tem lance inicial de R$ 275.000,00.