Natura venderá operações da Avon na América Central por US$ 1

A Natura anunciou hoje que venderá as operações da Avon CARD (representação da marca de cosméticos na Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana) para o Grupo PDC, uma empresa de bens de consumo.

O fechamento da venda está previsto para outubro deste ano pelo valor de US$ 1. A marca de cosméticos ainda deverá pagar US$ 22 milhões da Avon Guatemala à Natura do México — um valor que a empresa já devia anteriormente.

O que aconteceu

Decisão está ligada a estratégia de otimização de operações e simplificação de negócios, iniciada pela Natura em 2022. A empresa fez essa declaração por meio de um fato relevante enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).