Pedreiro será indenizado por não ter sido contratado após exame admissional

Uma construtora foi condenada a pagar indenização por ter frustrado a expectativa de contratação de um pedreiro após exames admissionais e entrega de documentos.

O que aconteceu

A Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reconheceu que um pedreiro tem o direito a reparação por ter tido frustrada sua expectativa de contratação por uma construtora do Rio de Janeiro. A decisão segue o entendimento do TST de que deve haver respeito à boa-fé também na fase pré-contratual.

O pedreiro recebeu um "check list admissional" da empresa no dia 1º de agosto, por meio de um aplicativo de mensagens, e fez o exame ocupacional no dia 9 do mesmo mês. Dias depois, foi consultado sobre a numeração de seu uniforme e seu e-mail, para envio dos contracheques. Já no dia 24 de agosto, o trabalhador foi informado de que não seria mais contratado.