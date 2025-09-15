Colunista do UOL, Ricardo Kotscho receberá prêmio IREE de conjunto da obra

O jornalista e colunista do UOL Ricardo Kotscho receberá o prêmio IREE de Jornalismo. Ele será homenageado pelo conjunto da obra.
O que aconteceu
O jornalista Ricardo Kotscho será homenageado na 6ª edição do Prêmio IREE de Jornalismo. Ele receberá o prêmio pelo conjunto da obra no dia 11 de dezembro. Segundo o instituto, esta categoria homenageia os profissionais que contribuiram de forma relevante com a imprensa brasileira e com a democracia. "São poucos profissionais no país cujas carreiras preenchem esses requisitos como a sua", diz o comunicado do IREE ao jornalista.
"É legal na minha idade você ser reconhecido", disse o jornalista ao UOL. "Na nossa profissão não tem muito isso. Você tem que trabalhar muito durante muito tempo e quando vem o reconhecimento deixa a gente feliz", completou.
Aos 77 anos, Ricardo Kotscho tem 61 de experiência no jornalismo. Ao longo da sua carreira, já recebeu inúmeros prêmios, o primeiro deles em 1967. Sobre este, Kotscho comentou: "Quando você ganha o primeiro prêmio é um estímulo".
Outros cinco jornalistas já foram reconhecidos na mesma categoria de Kotscho. Nas edições anteriores o prêmio foi dado a Ruy Castro, Elio Gaspari, Fernando Gabeira, Orlando Brito (in memoriam) e Evandro Teixeira. "Uma coisa legal é que os que ganharam antes de mim eram meus amigos", comentou o homenageado deste ano.
O prêmio é concedido pelo Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa. O IREE é uma organização independente, que tem como objetivo aperfeiçoar a interação entre os setores público e privado no Brasil, por meio da promoção do debate democrático e plural.
O Prêmio IREE de Jornalismo foi criado em 2020. O objetivo, segundo a instituição, é "celebrar um pilar imprescindível da democracia." Além do conjunto da obra, ele conta com as categorias Principal, Política e Economia e Negócios.
