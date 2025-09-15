Colunista do UOL, Ricardo Kotscho receberá prêmio IREE de conjunto da obra

O jornalista e colunista do UOL Ricardo Kotscho receberá o prêmio IREE de Jornalismo. Ele será homenageado pelo conjunto da obra.

O que aconteceu

O jornalista Ricardo Kotscho será homenageado na 6ª edição do Prêmio IREE de Jornalismo. Ele receberá o prêmio pelo conjunto da obra no dia 11 de dezembro. Segundo o instituto, esta categoria homenageia os profissionais que contribuiram de forma relevante com a imprensa brasileira e com a democracia. "São poucos profissionais no país cujas carreiras preenchem esses requisitos como a sua", diz o comunicado do IREE ao jornalista.

"É legal na minha idade você ser reconhecido", disse o jornalista ao UOL. "Na nossa profissão não tem muito isso. Você tem que trabalhar muito durante muito tempo e quando vem o reconhecimento deixa a gente feliz", completou.