Pis/Pasep esquecido: que dia quem trabalhou de 1971 a 1988 recebe este mês?

Se você trabalhou com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988, é possível que você ainda tenha direito a valores esquecidos pertencentes ao antigo Fundo PIS/Pasep.

O que aconteceu

O ressarcimento dos valores pode ser requerido pelos trabalhadores que estavam na ativa entre 1971 e 1988 e possuíam contas com saldo vinculadas aos extintos fundos de cotas do PIS/PASEP. Em caso de falecimento do titular, os beneficiários legais podem fazer a solicitação.

O Ministério da Fazenda calcula que cada beneficiário pode, em média, receber cerca de R$ 2.800. O montante varia de acordo com quanto tempo a pessoa trabalhou nesse período e do salário que recebia, à época.