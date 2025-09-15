INSS devolve R$ 1,3 bi, mas 30% não aderem a acordo do governo após fraudes

Vale a pena aderir ao acordo?

O segurado pode abrir mão de receber mais dinheiro se desistir do processo e aceitar o acordo. O artigo 940 do Código Civil diz que o consumidor pode receber o dobro do valor descontado dele ilegalmente. Para isso, ele precisa provar na Justiça que a cobrança indevida foi intencional, por má-fé. A entidade se livra de pagar o dobro se provar que o desconto foi por um erro operacional, seja humano ou do sistema.

O segurando pode também ser indenizado por dano moral. "É possível, até mesmo provável, em caso de condenação, que a parte seja indenizada por danos morais", diz a advogado previdenciário Taunai Moreira, do Bruno Boris Advogados. "O dano moral não foi normatizado no Brasil. Logo, situações desse tipo costumam variar entre R$ 3.000 e R$ 10 mil", estima o advogado previdenciário Rômulo Saraiva.

Dano moral e restituição em dobro são direitos que só podem ser cobrados na Justiça. "É possível receber os dois, mas judicialmente. Administrativamente, só se paga a devolução simples", diz Saraiva.

Esse tipo de ação, com pequenos valores, corre no juizado de pequenas causas (Juizado Especial Federal). Embora o tempo da ação leve em conta a região em que ela tramita, ela "costuma levar uns dois anos", diz Saraiva. Esses juizados são a opção quando o ressarcimento acumulado "for inferior a 60 salários mínimos", diz Moreira. Valores relativamente baixos como esse costumam ser pagos sem muita demora, diferentemente de precatórios.