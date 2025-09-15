Reserva soberana de bitcoin no Brasil: oportunidade ou risco?

No final de 2024, o deputado federal Eros Biondini (PL/MG) propôs a criação de uma reserva estratégica soberana de bitcoin (BTC) no Brasil, seguindo o exemplo de alguns países. O projeto de lei avançou em algumas comissões, mas foi retirado da pauta em agosto durante os debates. Parlamentares alegaram que o tema ainda é recente e precisa de discussões mais aprofundadas.

Especialistas em finanças consultados pela reportagem do UOL concordam. Eles destacam que ainda há muito a se debater sobre o mercado de criptomoedas, que envolve riscos relevantes - como os de liquidez e de segurança - e que seria necessário criar regras específicas antes de adotar qualquer medida.

"Embora a proposta seja inovadora, ainda carece de um arcabouço claro de governança, custódia e gestão de riscos que dê segurança para que um ativo, ainda tão volátil, faça parte das reservas oficiais. Nesse sentido, a retirada de pauta foi prudente", disse a dra. Luciana Maia Campos Machado, professora de finanças no mestrado da Fipecafi.