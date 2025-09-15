'Riem e depois se interessam', diz influencer sobre finanças para jovens

"Uma vez, eu estava assistindo um filme da Barbie onde ela ia pra Paris. E eu perguntei para minha mãe: 'como eu posso ir pra Paris que nem a Barbie?'. Minha mãe poderia ter falado 'olha pela janela e vê onde você está, você não vai pra Paris'. Mas não foi isso que a minha mãe nem o meu pai fizeram", contou ela.

A primeira experiência prática veio em Apuí, no interior do Amazonas, onde nasceu. Aos seis anos, Malu vendia bolos com a ajuda da mãe. Mais tarde, ao se mudar para Manaus, teve acesso à internet e a conteúdos sobre educação financeira.

Meus pais sempre me falaram que, se eu quisesse realizar meus sonhos, precisava guardar dinheiro. Que eu precisava estudar, aprender outra língua. Na época, eu não gostava de estudar muito. Mas, a partir disso, eu aprendi como o estudo era uma ferramenta pra gente alcançar a vida que a gente queria. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

Criadores de conteúdo como Nathalia Arcuri, fundadora da plataforma Me Poupe!, foram inspiração para a adolescente. "Sou fã dela, acho que o primeiro vídeo que assisti sobre esse tema foi dela", relembrou ela.

Captar a atenção dos adolescentes e até dos adultos, porém, foi um desafio. "Quando eu falava sobre dinheiro com meus colegas, eles achavam chato. Quando falava com professores, diziam que não era importante", disse ela. "Mas a gente vê o resultado disso no Brasil de hoje, porque mais de 70% das famílias estão endividadas".

A percepção virou propósito. Para a influenciadora, falar de dinheiro com crianças e adolescentes é um passo essencial para mudar o futuro. "Independente da situação financeira da família, toda criança deve aprender sobre o tema. Assim, quando crescer, o dinheiro não vai ser um obstáculo entre ela e os sonhos, mas uma ferramenta."