Valor do salário mínimo de 2025 é R$ 106 maior que o do ano passado; veja

O salário mínimo nacional atualizado passou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor corrigido para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja válido desde janeiro, o depósito só acontece no mês seguinte ao trabalhado, o que explica a entrada do novo valor apenas agora no contracheque.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber legalmente pelo serviço prestado. Ele também serve de referência para benefícios previdenciários, trabalhistas e programas assistenciais administrados pelo governo federal.