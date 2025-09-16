Banco lança feirão de negociação de dívidas com descontos de até 90%

O banco BV lançou ontem o 'Feirão Negocia Já', uma campanha nacional de negociação de dívidas que vai oferecer descontos de até 90% para clientes com débitos pendentes.

O que aconteceu

Os clientes que aderirem à campanha poderão ter o nome limpo em até 24 horas após a regularização. Além de contratos de financiamento de veículos, principal segmento do BV, o feirão contemplará contratos de financiamento de veículos, dívidas de empréstimos, cartões e crédito solar.

A principal aposta do BV no feirão será a digitalização. A prioridade é que as negociações sejam realizadas pelo aplicativo do banco, onde será possível simular cenários de pagamento e escolher a melhor condição de acordo com o orçamento de cada cliente.