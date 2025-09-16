Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos do benefício em setembro

Os repasses do Bolsa Família referentes a setembro já têm datas definidas, conforme informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como funciona o calendário

O pagamento é organizado de acordo com o dígito final do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário.

Os depósitos são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando no dia 10.