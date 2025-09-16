Mercado tem cautela e torce por 'punição' pontual de Trump, diz analista

O mercado brasileiro reage com apreensão às sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos sob Donald Trump, avalia Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, no Mercado Aberto, do Canal UOL. Com tarifas de até 50% sobre algumas exportações brasileiras e ameaças de novas sanções, a volatilidade aumenta, enquanto incertezas sobre novos passos de Trump deixam investidores cautelosos.

Essas questões jurídicas aqui dentro do mercado brasileiro trazem um pouquinho de cautela por conta de uma série de incertezas de possíveis desdobramentos de Donald Trump. Então são dois pilares que estão conduzindo esse movimento, um para um sentimento mais positivo, e outro acaba impulsionando aí o movimento de cautela que a gente tem percebido. Sidney Lima