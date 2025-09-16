Ovos podem ficar mais baratos após queda de exportações aos EUA

O preço do ovo de galinha pode cair em breve no mercado brasileiro se as exportações continuarem em ritmo de queda. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiróz), em Piracicaba (SP). Dados levantados pelo instituto apontam que, pelo segundo mês consecutivo, o Brasil vendeu menos ovos para o exterior, com a baixa puxada especialmente pelos Estados Unidos —que deixaram de ser o principal consumidor.

O que aconteceu

Preço virou uma "gangorra" nos últimos meses. Em agosto, conforme o Cepea, o preço do ovo sofreu uma grande variação. A demanda cresceu com o fim das férias escolares, o que aumentou as compras e favoreceu o ajuste nos preços. As cotações subiram em várias regiões do Brasil, como Bastos (SP) e Recife (PE), onde os preços dos ovos vermelhos chegaram a cair mais de 10% em julho.

Volta do "30 ovos por R$ 10"? É difícil prever o preço, mas a chance existe. Até a cotação da última sexta-feira (12), a caixa com 30 dúzias do ovo branco vendido em Bastos custava R$ 148,4 (contra R$ 154,80 em 12 de agosto, por exemplo) —em uma conta grosseira, daria R$ 4,95 a dúzia, mas é importante observar que esse preço é para um comerciante, sem contar a logística para chegar até o local de venda. "É claro que se a gente não tiver um redirecionamento no curto prazo, a gente pode ter essa oferta maior de ovos aqui no nosso mercado, que consegue absorver essa demanda de uma forma bastante expressiva", afirma Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do Cepea.