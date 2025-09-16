Como nasceu a marca Stripes, de Naomi Watts? Executiva brasileira conta

No episódio #221, Barbara ainda fala sobre a atuação dos CMOs dentro das empresas e empresta seu olhar jornalístico à publicidade.

Confira outros destaques:

O modelo de trabalho era pouco eficiente quando fundamos a Mesa. O mundo corporativo desperdiçava recursos, precisávamos fazer mais juntos do que se fazia. Hoje é normal resolver os problemas juntos.

a partir de 2:11

Detesto sprints e workshops. Para mim, isso são apenas métodos para exercícios, não são tomadas de decisão. Não começo a trabalhar sem que eu tenha tudo para que o problema em questão seja resolvido.

a partir de 4:06

Se você pedir para as pessoas construírem coisas concretas, elas vão chegar numa solução. Já trabalhamos com pessoas como Kobe Bryant, Naomi Watts e David Beckham. Mesmo essas pessoas saíram transformadas.

a partir de 6:09

Alguns tomadores de decisão são abertos ao aprendizado. Isso é a grande coisa para a gente treinar no mundo de hoje. É interessante você ver um líder que faz muita pergunta, enquanto outros já estão com a solução na cabeça. O segundo grupo perde muito mais tempo, sempre.

a partir de 15:20