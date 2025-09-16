Crédito do Trabalhador: aprenda a pedir empréstimo consignado do FGTS

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, limitadas a 35% da remuneração mensal. De acordo com o governo, isso garante taxas menores em comparação às cobradas em consignados convencionais. Após a contratação, o acompanhamento do contrato pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É possível comprometer até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, a multa rescisória de 100% pode ser destinada à quitação do débito. Caso o trabalhador troque de emprego, o contrato não sofre alterações.

A administração da iniciativa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá propor ajustes e definir o limite de juros aplicáveis.

Quem já possui consignado com desconto em folha pode migrar o contrato para essa nova modalidade desde 25 de abril. Um dos focos principais do programa é reduzir o risco de superendividamento.

A alternativa também é considerada vantajosa para substituir dívidas mais caras, como cartão de crédito rotativo. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o crédito com FGTS pode ajudar a quitar pendências em cheque especial ou empréstimos pessoais. Ela reforça que, em situações de imprevisto sem reserva de emergência, essa modalidade é mais indicada do que outras existentes no mercado.

Porém, a linha de crédito não é a mais recomendada para aposentados que continuam trabalhando e já possuem margem consignável pelo benefício do INSS. Nesses casos, o consignado vinculado à aposentadoria costuma ser mais vantajoso, por ter juros menores que o consignado via CLT.