'Criança também precisa saber usar dinheiro', diz influencer de finanças

Você pode economizar não apenas pra comprar uma casa ou um carro, mas para pequenas coisas. Se você vai tirar férias, pode ser para organizar um passeio com amigos, por exemplo. Ou para fazer um churrasco. São pequenas metas que você faz e que são tão importantes quanto as maiores. Malu Lira

"No dia das crianças, estou guardando dinheiro pra comprar um set de Lego, aqueles grandões, por exemplo", contou a adolescente.

Para ela, o sucesso financeiro entre jovens está relacionado ao equilíbrio entre o presente e o futuro, sem abrir mão de sonhos de curto prazo: "Eu sempre lembro que o dinheiro que eu tenho, uma parte é para o Malu do presente e outra parte para o Malu do futuro".

Falar de dinheiro com crianças e adolescentes é um passo essencial para mudar o futuro, disse Malu.

Independente da situação financeira da família, toda criança deve aprender sobre o tema. Assim, quando crescer, o dinheiro não vai ser um obstáculo entre ela e os sonhos, mas uma ferramenta. Malu Lira

Malu já escreveu 20 livros sobre educação financeira voltados para crianças e jovens. Ela defende uma abordagem lúdica e adaptada à idade para ensinar sobre finanças, sugerindo exemplos práticos do cotidiano e histórias para engajar crianças.