Desemprego no Brasil cai para 5,6% em julho, menor patamar da história

População ocupada alcança 102,4 milhões e também bate recorde. Com a evolução, o nível da ocupação, correspondente ao percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, se manteve no patamar recorde de 58,8%. O número de trabalhadores com carteira assinada totalizou 39,1 milhões, maior volume desde 2012.

Esses números sustentam o bom momento do mercado de trabalho, com crescimento da ocupação e redução da subutilização da mão de obra, ou seja, um mercado de trabalho mais ativo.

William Kratochwill, analista do IBGE

Informais

Taxa de informalidade recuou para 37,8% em julho. O percentual aparece ligeiramente menor que a do trimestre móvel anterior (38%) e também é menor do que a registrada no mesmo período do ano passado (38,7%). O contingente de trabalhadores por conta própria (25,9 milhões) também foi recorde, com alta de 1,9% (mais 492 mil pessoas) no trimestre e 4,2% (mais 1 milhão) no ano.

Número de profissionais sem vínculo formal aumenta. A alta aponta que 38,8 milhões de profissionais estão na condição, taxa superior às apuradas no trimestre anterior (38,5 milhões) e em julho do ano passado (38,7 milhões). O número de empregados do setor privado sem carteira assinada (13,5 milhões), ficou estável nas duas comparações.